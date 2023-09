TecAlliance-Geschäftsführung: Peter van der Galiën folgt auf Jürgen Buchert

Der Gesellschafterausschuss von TecAlliance hat mit Wirkung zum 1. Januar 2024 die Berufung von Peter van der Galiën (55) zum neuen Geschäftsführer der TecAlliance GmbH mit Sitz in Ismaning beschlossen. Er folgt auf Jürgen Buchert (66), der nach 22 Jahren als Geschäftsführer der TecAlliance GmbH und Caruso GmbH zum Jahresende in den Ruhestand geht. TecAlliance erzielt im Jahr 2023 einen Umsatz von mehr als 117 Millionen Euro und beschäftigt knapp 1.000 Mitarbeiter. „Seit über 25 Jahren ist TecAlliance der weltweit führende Datenspezialist für die vernetzte Zusammenarbeit im digitalen Automotive Aftermarket“, heißt es dazu in einer Mitteilung; weiter: „Das Portfolio von TecAlliance beinhaltet neben aktuellen Fahrzeug- und Ersatzteildaten auf Grundlage des TecDoc-Standards auch umfassende Reparatur- und Wartungsinformationen sowie integrierte Lösungen und Beratungsleistungen für die digitale Auftragsabwicklung, das Fuhrparkmanagement und die Markt- und Datenanalyse im Automotive Aftermarket.“

