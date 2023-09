Hankook stellt sich Herausforderungen: Neuer ESG-Report erschienen

Hankook hat seinen ESG-Bericht 2022/23 veröffentlicht, wobei die Abkürzung für Environmental, Social and Governance steht, also für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. In der nun bereits zum 14. Mal erschienenen Veröffentlichung berichtet der Reifenhersteller über seine Nachhaltigkeitsaktivitäten und -strategien für das laufende Jahr. Als „weiteren Beleg“ für sein ESG-Engagement wertet Hankook die Validierung seiner Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasen durch die Science Based Targets Initiative (SBTI); laut Hankook ein „bedeutender Schritt“, der belegt, man stelle sich den Herausforderungen.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN