Prinx Chengshan wächst deutlich im Halbjahr und verdoppelt Gewinne

Prinx Chengshan konnte seine Umsätze im ersten Halbjahr weltweit um sechs Prozent auf jetzt 4,336 Milliarden Yuan (554 Millionen Euro) steigern. Dafür hat der aus China stammende Hersteller, der hierzulande neben Prinx auch mit den Marken Austone und Fortune präsent ist und an der Hongkonger Börse gelistet ist, weltweit 11,5 Millionen Reifen vermarkten, was wiederum einem Plus von 22,8 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres entspricht. Das EBITDA konnte Prinx Chengshan dabei mehr als verdoppeln auf jetzt 654,8 Millionen Yuan (84 Millionen Euro; EBITDA-Marge: 15,1 Prozent), ein Plus, das auch auf den Nettogewinn für das Halbjahr zutrifft, der per Ende Juni bei 327,1 Millionen Yuan (42 Millionen Euro) lag.