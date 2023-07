EnduRace-RT2-Reifen: Apollo erweitert Angebot für Lkw-Anhänger

Apollo Tyres erweitert sein Angebot der EnduRace-RT2-Reifen für Lkw-Anhänger mit der Einführung der neuen Größenoption 385/55 für 22,5-Zoll-Felgen. Der Reifenhersteller brachte die zweite Generation der EnduRace RT-Linie im Jahr 2021 auf den Markt, nachdem sich der ursprüngliche EnduRace RT im Jahr 2017 laut Unternehmensangaben großer Beliebtheit erfreute. Seitdem sei der Reifen eine bevorzugte Wahl für Mittel- und Langstreckentransporteure in Europa, da er im Vergleich zu seinem Vorgänger in allen Bereichen Verbesserungen biete, vor allem beim Rollwiderstand, der Nasshaftung und der Haltbarkeit. Im vergangenen Jahr konnte Apollo Tyres sein erstes OE-Geschäft im europäischen Lkw-Sektor abschließen: Schwarzmüller wählte den EnduRace RT2 als Erstausrüstung für seine Lkw-Anhänger. „Als einer der führenden europäischen Anhängerhersteller produziert Schwarzmüller jährlich über 10.000 Anhänger und Aufbauten, die in 20 europäischen Ländern verkauft werden“, heißt es bei Apollo Tyres. Die neue Größe des EnduRace RT2 wird noch in diesem Monat auf den Markt kommen.