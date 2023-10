Erste Katar-Ausgabe des Genfer Salons schließt mit über 180.000 Messebesuchern

Zehn Tage lang bzw. vom 5. bis 14. Oktober hatte die Geneva International Motor Show (GIMS) – besser bekannt als Genfer Automobilsalon – ihre Tore im Doha Exhibition and Convention Center in Katar geöffnet. Die Messe, die damit zum ersten Mal seit ihrer Gründung 1905 außerhalb der Schweiz stattfand, hat nach Veranstalterangaben mehr als 180.000 Besucher angelockt, die sich über die Produkte der vor Ort vertretenen 30 Aussteller informierten. Im Nachgang wird insofern ein positives Fazit der Veranstaltung gezogen: Man sei „sehr zufrieden mit den Ergebnissen und der überwältigenden Teilnahme“, und auch die Aussteller sollen „gleichermaßen begeistert“ sein. Während die nächste Ausgabe der GIMS vom 26. Februar bis zum 3. März 2024 nun wieder in Genf stattfinden wird, komme sie im November 2025 jedoch auch wieder zurück nach Katar, heißt es.