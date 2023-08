CTEK initiiert „Charge Your Car Day“ – mehr Bewusstsein für die Batterie

Mehr als 3,4 Millionen Einsätze weist der ADAC in seiner aktuellen Pannenstatistik aus. Bei rund jedem zweiten Einsatz ist eine defekte oder mangelhaft geladene Batterie der Grund. Sie ist mit Abstand häufigste Pannenursache (43,2 Prozent). Bedingt durch immer mehr Verbraucher in unseren Fahrzeugen werden Batterien immer stärker belastet. Hatte die Batterie früher tatsächlich nur die Aufgabe den Motor zu starten, versorgt sie heutzutage zusätzlich Klimaanlage, Navigationssystem, Sitzheizung und jede Menge anderer Stromfresser im Fahrzeug. „Es ist wichtig zu verstehen, dass man von Batterien nur nehmen kann, was man ihnen vorher gibt! Batterien sind eben nur Stromspeicher, aller Strom den man entnimmt muss man vorher durch einen Generator (Lichtmaschine) oder ein Ladegerät einspeisen“, heißt es beim Batterieladegerätehersteller CTECK. Das Unternehmen initiiert am 5. Oktober einen weltweiten „Charge Your Car Day“. Er soll dahingehend sensibilisieren, dass mittels einer fachgerechten und regelmäßigen Ladung des Akkus diesem Problem ganz einfach begegnet werden kann – und damit sogar doppelt profitiert wird: das Fahrzeug startet immer sicher und es maximiert die Lebensdauer der Batterie. Obendrein werden Umwelt und Geldbeutel geschont. Mehr dazu unter ctek.com