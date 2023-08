Reif fürs nächste Leben – Michelin feiert 100 Jahre Runderneuerung

Dass die Runderneuerung abgefahrener Reifen kosteneffizient, ressourcenschonend und auch nachhaltig ist, hat die NEUE REIFENZEITUNG in den vergangenen Jahren zahllose Male beschrieben. Dass der Anteil runderneuerter Lkw-Reifen am Markt dennoch rückläufig ist, lässt sich folglich gerade auch für die Verfechter von Mehr-Leben-Konzepten nur schwer nachvollziehen. Die Runderneuerung hat aber nicht nur eine Vergangenheit, wie Michelin diese Woche im Remix-Werk in Homburg (Saar) anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Runderneuerung beim Hersteller betonte, sondern sie hat vor allem auch eine Zukunft.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN