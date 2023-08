Bridgestone Americas: Spatenstich zur Erweiterung von Lkw- und Busreifenwerk in Tennessee erfolgt

Im vergangenen Sommer hatte Bridgestone Americas die Investitionen angekündigt, jetzt feierte der Reifenhersteller mit einem offiziellen Spatenstich die Erweiterung seines Lkw- und Bus-Radial-Reifenwerks (TBR) in Morrison (Tennessee). Die Investition in Höhe von 550 Millionen US-Dollar soll 380 neue Arbeitsplätze schaffen und die bestehende Grundfläche des Werks um 850.000 Quadratmeter erweitern, um die Kapazität zu erhöhen und den Einsatz fortschrittlicher Technologien zu beschleunigen. Insgesamt sollen es dann fast 10.000 Beschäftigte bei Bridgestone in den USA sein. Die Erweiterung der 33 Jahre alten Anlage ist im Gange, die Bauarbeiten sollen bis Ende 2026 im Wesentlichen abgeschlossen sein.