Umrüstsaison: BRV stellt wieder Verkaufshelfer für den Point of Sale zur Verfügung

Bis zur nächsten Winterreifensaison ist es nicht mehr lange hin. Auch 2023 hält der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. für seine Mitglieder die bekannten Verkaufshelfer „Winterreifen im Winter“ und „Winterreifen im Winter / Sommerreifen im Sommer“ sowie den Informationsflyer „Ganzjahresreifen“ für den Point of Sale bereit. Damit Verbraucher auf einen Blick die Vorteile einer saisonalen Bereifung erkennen, werden hier die Ergebnisse neutraler Vergleichstests großer Zeitungen und Prüforganisationen kurz und verständlich dargestellt. Alle Flyer stehen auf der BRV-Website zum Download bereit. Die Dateien können nicht nur personalisiert, für den PoS aufbereitet oder auf dem Werbe-Display/-TV am PoS gezeigt werden, sondern etwa auch mit den Kundenunterlagen ausgedruckt und mitgegeben werden. Wer lieber gedruckte Flyer bevorratet, kann diese wie gewohnt kostenlos im BRV-Onlineshop bestellen (gegen Übernahme von Porto & Verpackung und solange der Vorrat reicht). Auch einen Musterpressetext können Interessierte auf der Website herunterladen. Das Word-Dokument sei schnell und mit kleinem Aufwand an das jeweilige Unternehmen angepasst, mit eigenen Fotos aufgewertet und anschließend gezielt an die lokale Presse versendet, heißt es beim BRV.