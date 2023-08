Kraiburg Austria legt 32-seitige Profilliste neu auf

Kraiburg Austria hat seine Profilliste überarbeitet und die 32-seitige Broschüre mit „allen relevanten Informationen“ zum Sortiment nun veröffentlicht. Neu dabei ist etwa das 3PMSF-gekennzeichnete Profil K738, das es in der K_base- und der K_plus-Mischung bereits in den Breiten 250 und 260 Millimeter gibt und das ab diesen Herbst auch in 270 Millimeter zur Verfügung steht. Neben dem K738 habe Kraiburg Austria „die erfolgreich eingeführte Profilreihe K727 um die Breite 250 Millimeter ergänzt“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Für andere Laufstreifen wiederum habe der Materiallieferant „ein paar Bereinigungen und Optimierungen vorgenommen“. Nicht mehr in der regulären Profilliste inkludiert seien demnach die Designs für Spezialeinsätze. Die Runderneuerungsspezialisten dazu: „Aus Gründen der Übersichtlichkeit und einfacheren Handhabung stellt Kraiburg Austria diese ab sofort separat dar.“ Weiterhin integriert ist jedoch der praktische Überblick aller 3PMSF-gekennzeichneten Profile auf einer Doppelseite. Die neue Profilliste gibt es auf recyceltem Papier gedruckt oder als PDF-Datei zum Download.