NDR dreht Reportage über Reifenpannen auf der Autobahn – Hauptdarsteller Alga Reifen in Sittensen

Der Norddeutsche Rundfunk war bei der Alga Reifen GmbH & Co.KG in Sittensen zu Besuch. Dort hat das Team unter anderem Jens Behrens gefilmt. Den Mann ist bei der Alga der Spezialist für die Beseitigungen von Reifenpannen auf der Autobahn. Er rückt mit seinem 7,5 Tonner aus und versucht den Stehengebliebenen direkt auf der Autobahn zu helfen. Der Reifenprofi kennt sich gut mir Reifen aus, denn 30.000 Pkw- und 3.000 Lkw-Reifen liegen in Sittensen auf Lager. Auch Detlef Schumacher als Pannenvermittler und Jörg Prigge in der Lkw-Reifenmontage wurden begleitet. Gefilmt wurde auch die Polizei, die bei Schwerpunktkontrollen gerade auch Reifen ins Visier nimmt. Gezeigt wird die Nordreportage mit dem Namen „Pannen, Pech, geplatzte Reifen“ am 19. September von 18.15 bis 18.45 Uhr und am 20. September von 11.30 bis 12 Uhr auf NDR.