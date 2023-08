IMAK – die Werkstattmacher: Ausrüstung für überregionale Kunden und Werkstattketten im Angebot

Die IMAK – die Werkstattmacher – GmbH & Co.KG versteht sich als Komplettanbieter in Sachen Werkstattausrüstung. Die Leitsätze des geschäftsführenden Gesellschafters Dominik Schwarz lauten: „Wir bieten alles aus einer Hand“ und „Wir garantieren Betriebssicherheit“. Das Unternehmen aus Leonberg ist der einzige Händler, der deutschlandweit auf Werkstattausrüstung fokussiert ist. „Mitbewerber vom Autoteilegroßhandel machen dieses Geschäft zwar auch, aber mit einem anderen Fokus. Für diese Unternehmen ist die Werkstattausrüstung eher ein Marketingtool zur Kundenbindung. Die Unternehmen wollen eigentlich Autoteile verkaufen“, so der 47-Jährige und ergänzt: „Es gibt aber den Bedarf an Profis und einer national flächendeckenden Lösung an Werkstattausrüstung. Wir konzentrieren uns vor allem auf überregionale Kunden und Werkstattketten.“ Und hier haben sie schon einige Kunden auch aus der Reifenbranche gewinnen können. Die Details:

