Petlas stellt neue Reifen auf der IAA Mobility vor

Petlas kündigt seine Teilnahme auf der IAA Mobility vom 5. bis 10. September in München an. Das Unternehmen wird hier seine Kollektion an Pkw-Reifen am Stand B1/C23 präsentieren. Mit dabei sind der Winterreifen SnowMaster2 und der SnowMaster2 Sport. Oğuz Ay, Petlas International Sales and Marketing Director, ist voller Vorfreude: „Die IAA Mobility ist für Petlas eine hervorragende Plattform, um mit Branchenkollegen und Kunden in Kontakt zu treten. Wir sind gespannt darauf, unsere neuen Modelle zu präsentieren und freuen uns darauf, auf der Messe mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen.“