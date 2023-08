Prometeon ist weiterhin Sponsor von Parma Calcio 1913

Die vor einem Jahr begonnene Partnerschaft zwischen der Prometeon Tyre Group und dem italienischen Fußballverein Parma Calcio 1913 wird auch in der Saison 2023/24 fortgesetzt. Wenn die neue Saison der Serie B Ende dieser Woche beginnt, wird der Reifenhersteller als Hauptsponsor zurückkehren und wieder auf den Trikots der Spieler präsent sein. Prometeon ist in dieser Saison auch offizieller Reifenpartner und wird die Reifen für den Reisebus der ersten Mannschaft des Vereins liefern. „Es war eine äußerst lohnende Saison, nicht nur für Parma Calcio als Mannschaft, sondern auch für unsere Partnerschaft insgesamt“, so Sabina Oriani, Marketingleiterin der Prometeon Tyre Group, die erste Saison als Sponsor. „Aus sportlicher Sicht war der Verein kurz davor, in die Serie A aufzusteigen, und dies ist auch weiterhin sein Ziel… Fußball ist ein Sport, der von Millionen von Menschen geliebt wird, und diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklungsstrategie von Prometeon.“ Das Unternehmen sieht die Partnerschaft als „ideale Gelegenheit, die Marke Prometeon auf breiter Front zu stärken“, denn Fußball sei nicht nur eine der beliebtesten Sportarten der Welt, sondern habe auch drei Kernwerte mit dem Unternehmen gemeinsam – Teamwork, Leidenschaft und Ergebnisorientierung.