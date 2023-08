Yokohama Rubber meldet Rekordumsätze und Margenrückgänge

Yokohama Rubber blickt auf ein Rekordhalbjahr zurück. Wie der japanische Hersteller berichtet, stieg der Umsatz in den ersten sechs Monaten um 13,2 Prozent auf 443,2 Milliarden Japanische Yen (2,81 Milliarden Euro). Maßgeblichen Anteil daran hatte die neue Sparte Yokohama TWS, die durch die Übernahme der Trelleborg-Tochter Trelleborg Wheel Systems per 2. Mai entstanden war. Diese trug 193,5 Millionen Euro zum Umsatz bei, wohlgemerkt: in nur zwei von sechs Berichtsmonaten. Gleichzeitig büßte die Yokohama-Sparte Off-Highway Tyres 426,3 Millionen Euro an Umsatz ein. Auch wenn Yokohama Rubber sich über den Umsatzrekord freut, den es auch ohne Yokohama TWS gegeben hätte – die Erträge entwickelten sich indes nicht in dieselbe Richtung. Während der Konzern noch eine Umsatzrendite in Höhe von 5,8 Prozent melden konnte, lag die der Sparte Off-Highway Tires sogar bei 12,9 Prozent; Yokohama TWS hingegen landete leicht im roten Bereich und musste eine Umsatzrendite von minus 3,3 Prozent hinnehmen.

Mehr zu diesen Zahlen erfahren Sie hier in unserem Geschäftsberichte-Archiv.