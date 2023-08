Petra Preining jetzt erste Vorsitzende im Anyline-Board

Anyline hat Petra Preining zur ersten Vorsitzenden des Boards ernannt. Petra Preining wird das Board leiten „und als unabhängige Vorsitzende sicherstellen, dass Anyline seine starke, zukunftssichere Strategie verfolgt und weiter ausbaut, um das Unternehmen weiter wachsen zu lassen“, wie es dazu in einer Mitteilung der in Wien ansässigen Gesellschaft heißt. „Anyline befindet sich in einer aufregenden Phase seiner Entwicklung mit einem etablierten Kundenstamm und einem einzigartigen Fokus, der Unternehmen allen voran im Automotive Aftermarket und Energy & Utilities einen Mehrwert bietet“, sagt Petra Preining, Vorsitzende von Anyline. „Es ist mir eine Ehre, das Board eines so innovativen österreichischen Technologieunternehmens zu leiten, das mit seinen Lösungen für mobilen Datenerfassung und Daten Insights weltweit etwas bewirkt.“

