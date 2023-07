„Hosted Buyers Programme” auch rund um die Tyrexpo Americas

Rund um die Tyrexpo Asia im März hatte der Messeveranstalter Tarsus ein sogenanntes „Hosted Buyers Programme” aufgelegt. Im Rahmen dessen konnten 150 Besucher davon profitieren, dass die Kosten für ihre Anreise per Flugzeug sowie die Unterbringung in einem Hotel vor Ort von den Organisatoren übernommen wurden. Gleiches bietet Tarsus nun im Zusammenhang mit seiner Tyrexpo Americas vom 5. bis zum 7. Dezember in Mexiko-Stadt an, bei der nach aktuellem Stand 120 Aussteller 250 Marken präsentieren wollen und zu der mehr als 3.000 Besuchern erwartet werden. Demnach können wieder 150 von ihnen in den Genuss der Leistungen besagten Programms kommen, wobei dafür schon über 300 Bewerbungen unter https://tyrexpoamericas.com/visiting bei der Tarsus Group eingegangen sein sollen.