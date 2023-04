Erste Tyrexpo Americas in Mexiko-Stadt, dem „idealen strategischen Standort“

Im Nachgang zur Tyrexpo Asia, die vergangenen Monat in Singapur stattfand, hatten die Veranstalter der Tarsus Group angekündigt, ihre Messe mit Ablegern auf weiteren Kontinenten deutlich zu internationalisieren. So soll bereits Anfang Dezember in Mexiko-Stadt die erste Tyrexpo Americas stattfinden. Für die Messe vom 5. bis 7. Dezember 2023 erwartet der Veranstalter 120 Aussteller aus Mexiko, Nordamerika, Lateinamerika und anderen Ländern der Welt sowie 3.000 Besucher aus über 50 Ländern. Die Messe, die im Centro Citibanamex der mexikanischen Hauptstadt stattfinden soll, soll dort immerhin schon über 5.000 Quadratmeter belegen, was grob gerechnet die Hälfte der Veranstaltungsfläche der Tyrexpo Asia im März entspräche. Mexiko-Stadt als Veranstaltungsort der Tyrexpo Americas 2023 sei „ein idealer strategischer Standort, für die Ankunft der Tyrexpo“ auf dem boomenden kontinentalamerikanischen Reifenmarkt, sagte dazu Alwin Seow, Tyrexpo-Eventdirektor bei Tarsus Group; Mexiko sei einer der wichtigsten Märkte in Nord-, Mittel- und Südamerika. Weitere Informationen zur Mexiko-Messe sind bereits unter www.tyrexpoamericas.com erhältlich. arno.borchers@reifenpresse.de