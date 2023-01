Tyrexpo Asia lädt Ausstellerkunden nach Singapur ein – auf Kosten der Messe

Seit dieser Woche können sich Marktteilnehmer, die vom 8. bis 10. März 2023 die Tyrexpo Asia in Singapur besuchen möchten, für den kostenlosen Einlass registrieren. Wie es dazu vonseiten der Tarsus Group heißt, Veranstalter der Messe, erwarte man rund 6.000 Besucher an den drei Messetagen. Mehr noch als das: Die Veranstalter bieten Ausstellern erstmals im Rahmen eines sogenannten „Hosted Buyers Program“ die Möglichkeit, Kunden aus aller Welt zur Messe nach Singapur einzuladen, und zwar auf Kosten der Tarsus Group. Dabei abgedeckt sei die Anreise per Flugzeug sowie die Unterbringung in einem Fünf-Sterne-Hotel. Wie die Tarsus Group in einer Mitteilung schreibt, könnten insgesamt 150 Kunden von dem Programm profitieren, wobei dem Veranstalter bereits 60 Namen von einzuladenden Kunden vorliegen. Ebenfalls biete Tarsus den eingeladenen Kunden vor Ort auf der Messe ein weitreichendes Betreuungsprogramm, in dessen Rahmen auch etliche Meetings mit weiteren potenziellen Kunden stattfinden können. Weitere Details zum „Hosted Buyers Program“ bietet die Messe auf ihrer Internetseite. Laut einer Mitteilung von vor Weihnachten erwartet die Tyrexpo Asia im März mindestens 150 Aussteller; diese hatten bereits fest gebucht. ab