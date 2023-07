KW bietet umfangreiches Fahrwerkangebot und Räder für den BMW M2

Für die zweite Auflage des BMW M2 (G87) hat der Fahrwerkhersteller KW Automotive ein breitgefächertes Lieferprogramm aufgelegt. Vom zweifach einstellbarem KW-V3-Gewindefahrwerk, über das dreifach einstellbare KW-V4-Gewindefahrwerk für die Straße bis hin zu den rennstrecken-optimierten KW-V4-Clubsport und KW-V5-Clubsport-Gewindefahrwerken mit Motorsportkomponenten aus dem GT4-Kundensport sowie KW-Solid-Piston Dämpfertechnologie aus der DTM. Alle vier Gewindefahrwerke verfügten über ein Teilegutachten und ermöglichten eine stufenlose Tieferlegung von bis zu 35 Millimetern. Am BMW M2 wurden die BBS-CI-R-Räder in Weißgold mit rotem Anfahrschutzring in der Konkavitätsausführung 2 montiert. Der Flow-Forming-Radsatz misst an der Vorderachse 10×20 Zoll und an der Antriebsachse 11×21 Zoll, die Michelin Pilot Sport 4 S sind 285/30 ZR20 und 305/25 ZR21 groß. Die Unlimited-Räder werden ausschließlich im Lochkreis 5×117,5 gefertigt und über passgenaue Radnabenadapter und Zentrierringen auf den Lochkreis 5×112 des BMW M2 adaptiert. Dadurch ergibt sich laut Unternehmensangabe eine Einpresstiefe von 23 Millimetern vorne und 22 Millimeter hinten.