Ab sofort können Tickets für die Essen Motor Show gekauft werden

Ab sofort können Fans Karten für die Essen Motor Show vom 2. bis 10. Dezember 2023 (Preview Day: 1. Dezember) kaufen. Der Onlineticketshop ist unter www.essenmotorshow.de erreichbar. „Wir haben die Preise stabil gehalten, um uns bei unseren Fans erkenntlich zu zeigen. Wir sind immer noch begeistert von der großartigen Resonanz in den beiden vergangenen Jahren, die für uns alle eine Herausforderung waren“, erklärt Ralf Sawatzki, Projektleiter der Essen Motor Show. Die Essen Motor Show teilt sich auf in vier Themenwelten: Performance & Racing (Halle 3), Tuning & Lifestyle (Hallen 5, 6 und 7), Motorsport (Halle 8) und Classic Cars (Hallen 1 und 2). Hinzu kommen die Show Area in Halle 4 und eine Verkaufsmeile für Zubehör in der Galeria. Zu den angemeldeten Ausstellern zählen beispielsweise die KW-Gruppe, zu der auch Räderhersteller BBS gehört, Lackas Rhein-Ruhr (mit den Marken Lexus und Toyota) sowie Ravenol und Recaro. Außerdem bestätigten unter anderem Arlows, Borbet, Continental, Foxed, H&R, Sonax und Wheels Pros ihre Teilnahme. Motorsportfans dürfen sich darüber hinaus auf den Hockenheimring und Nürburgring freuen, heißt es vom Veranstalter Messe Essen.