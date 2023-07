Deutschland Test: Bridgestone erneut mit Top-Bewertung – andere Hersteller schneiden schlechter ab

Nachdem Bridgestone bei vorherigen Studien des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) in diesem Jahr bereits dreimal als Spitzenreiter in der Reifenbranche gewertet wurde, folgt mit der aktuellen Verlagssonderveröffentlichung von Focus (Ausgabe 29/2023) nun die vierte Auszeichnung: Im Rahmen der jüngsten Studie „Deutschlands Beste Nachhaltigkeit“ des Instituts erhält der Reifenhersteller erneut die Bewertung als Branchenführer in der Kategorie Reifen. Das Unternehmen erreicht 100 Punkte. Auch andere Reifenhersteller und Reifenhändler sind hier aufgeführt.

