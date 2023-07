Fiege beliefert von Bellheim Continental-Kunden in Süddeutschland

Fiege und Continental haben ihre langjährige Zusammenarbeit weiter ausgebaut. Der Reifenhersteller aus Hannover setzt für die Belieferung seiner Kunden in Süddeutschland seit vergangenem Jahr am Standort Bellheim in Rheinland-Pfalz auf Fiege. Der Kontraktlogistikdienstleister hat in Bellheim die Lagerhaltung und Distribution für Continental übernommen. Dies teilte Fiege jetzt mit. Continental hat seit 2017 ein Lager in Bellheim. Hatte zunächst mit einem anderen Logistikdienstleister zusammengearbeitet.

