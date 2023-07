Reifen Reil ist an einem neuen Standort in Westerstede zu finden

Reifen Reil aus Westerstede hat seit dieser Woche einen neuen Standort. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen jetzt in der Carl-Benz-Straße 11 an, nachdem im vergangenen Jahr unerwartet der alte Standort gekündigt worden war. Der neue Standort bietet eine Halle mit einer Gesamtfläche von etwa 1.100 Quadratmetern und ein Grundstück von knapp 3.900 Quadratmeter. Dies biete viel Platz für zukünftiges Wachstum. Am 1. Januar 2004 übernahm Christoph Reil das Geschäft seines ehemaligen Arbeitgebers. Seit September 2015 ist Reifen Reil Partner der Pneuhage Reifendienste und Reifen1+-Partner. Mittlerweile ist Tochter Mareike Reil ins Unternehmen eingestiegen. Neben Pkw-Reifen liegt ein Schwerpunkt des Unternehmens im Handel, der Montage und Reparatur von Lkw- und Ackerschlepperreifen. Mit einem 24-Stunden-Service bietet der Reifenhändler eine schnelle und effiziente Lösung für Firmenkunden, die zu jeder Tages- und Nachtzeit Unterstützung benötigen. Zusätzlich bietet Reifen Reil auch Vor-Ort-Reparaturen und eine große Auswahl an Nutzfahrzeugreifen in allen Größen an. Auch handelt das Unternehmen mit Bereifungen für Flurförderfahrzeuge und montiert sie auch. Hierfür steht eine mobile Vollgummipresse zur Verfügung.