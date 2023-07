Verbesserte Fahrzeugsuche für die BMF-Produktreihe „ProVis“ angekündigt

Die auf die Verarbeitung und Analyse von Automotive-Daten spezialisierte BMF Media Information Technology GmbH (Augsburg) kündigt eine verbesserte Fahrzeugsuche für ihre „ProVis“ genannte Produktlinie an. Dank länderspezifischer Erweiterungen sollen internationale Kunden damit nun noch schneller die jeweiligen Kfz aufrufen können. Neu hinzugekommen sind nach Unternehmensangaben demnach Suchen für Schweizer IVI-Nummern – das Kürzel steht für Initial Vehicle Information – sowie französische Kennzeichen. Ergänzend könnten auch Kunden aus Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Niederlande und im Vereinigten Königreich durch die Eingabe ihres Kennzeichens direkt ihr Fahrzeug finden. Die länderspezifischen Fahrzeugsuchen stehen laut den Augsburgern in allen ihren Produkten angefangen bei „ProVis ePP“ und „ProVis Data Webservice“ über den „ProVis 3rd Party Configurator“ bis hin zu den „Datahub Data Packages“ zur Verfügung. Mit dieser Integration will BMF einen weiteren Schritt machen „in Richtung einer vollumfänglichen Bereitstellung internationaler, benutzerfreundlicher und relevanter Daten“ für seine Kunden in der Automobilindustrie.

