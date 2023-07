Der Juni verleiht den Motorradneuzulassungen ordentlich Schwung

Die Neuzulassungen motorisierter Zweiräder in Deutschland entwickeln sich weiterhin recht erfreulich. Denn nach den jüngsten Zahlen vom Industrieverband Motorrad e.V. (IVM) steht mit fast 128.800 neuen Maschinen zum Ende des ersten Halbjahres ein Plus von immerhin beinahe zehn Prozent unterm Strich. Kräftig dazu beigetragen haben insbesondere die „richtigen“ Motorräder bzw. die Krafträder mit einem Hubraum von 125 Kubikzentimetern oder mehr. Mit gut 79.700 Neufahrzeugen bilden sie nicht nur das volumenmäßig größte Teilsegment des Marktes, sondern die Nachfrage nach ihnen hat mit einem zwischen 16 und 17 Prozent liegenden Plus auch am stärksten zugelegt. Die Zulassungen von Leichtkrafträdern und -rollern stiegen von Januar bis einschließlich Juni bezogen auf denselben Zeitraum 2022 demgegenüber „nur“ um leicht mehr als ein respektive drei Prozent auf rund 19.100 bzw. 19.900 Maschinen. Und bei den Kraftrollern waren die Neuzulassungen gar zwischen sechs und sieben Prozent rückläufig entsprechend knapp 10.100 von ihnen, die bis dato erstmals für den deutschen Straßenverkehr zugelassen wurden.