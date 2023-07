Erweiterter Verantwortungsbereich für Tim Maur bei Best4Tires

Seit Anfang des Monats fungiert Tim Maur bei der Best4Tires GmbH als Head of International Sales. Bei dem Unternehmen mit nach eigenen Angaben insgesamt 160 Mitarbeitern am Standort Höhr-Grenzhausen bekleidete er bis dahin die Position als Channel Manager Sales Europe. Doch auch vor der im Frühjahr 2022 erfolgten Wandlung von Reifen Gundlach zu Best4Tires stand Maur bereits in Diensten des Großhändlers. Bei der Raubachern war er eigenen Angaben zufolge zuletzt Sales Manager und davor Teamleiter Kooperationen sowie Kundenbetreuer Key-Account/Kooperationen.