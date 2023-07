Personelle Veränderungen bei Toyo Tires

Zum 1. August übernimmt Tatsuo Mitsuhata – derzeit Director, Vice President und Corporate Officer bei Toyo Tires am Hauptsitz in Japan – zusätzliche Aufgaben bei dem Reifenhersteller. Seit mittlerweile 35 Jahre in Diensten Toyos unter anderem als Präsident und Chief Executive Officer (CEO) der Toyo Tire USA Corporation sowie der Toyo Tire Europe GmbH, fungiert er ab dem genannten Stichtag zugleich außerdem noch als Chairman und CEO der Nordamerika-Tochter des Konzerns. Denn nach 18 Jahren auf dieser Position bei der Toyo Tire Holdings of Americas Inc. verabschiedet sich sein Vorgänger Iori Suzuki in den Ruhestand. Zum selben Zeitpunkt wird Nobuo Yoshida zum Präsidenten und Chief Operating Officer (COO) der amerikanischen Toyo-Gesellschaft berufen. Bis dato ist er Vice President Strategic Planning & Supply Chain Management, wobei auch Yoshida schon lange für den Reifenhersteller arbeitet bzw. während seiner 21 Jahre im Unternehmen unter anderen als Managing Director von Toyo Tyre (UK) Ltd. fungiert hat oder als Sales Director bei der Toyo Tire Europe GmbH. Nicht zuletzt stand er darüber hinaus von 2005 bis 2011 in Diensten der Toyo Tire USA Corporation.