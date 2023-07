Schaeffler investiert 2,5 Millionen Euro in Photovoltaikanlage

Schaeffler Automotive Aftermarket installiert eine neue Photovoltaikanlage an seinem europäischen Montage- und Verpackungszentrum AKO (Aftermarket Kitting Operations) in Halle. Mit über 6.000 Solarmodulen und einer Gesamtfläche von mehr als 11.000 Quadratmetern ist die Anlage aktuell die zweitgrößte Dachanlage in der Realisierung ihrer Art der Schaeffler Gruppe in Europa – und in etwa so groß wie eineinhalb Fußballfelder in Standardgröße. Die Aufdachsolaranlage erzeuge jährlich über 2,1 Millionen kWh Strom und erbringe eine Leistung von 2.215 Kilowatt Peak. Das Projekt mit einem Investitionsvolumen von 2,5 Millionen Euro sei in nur vier Monaten fertiggestellt worden. Der auf den Dächern produzierte Strom werde nicht nur für den eigenen Energiebedarf am Standort genutzt, sondern darüber hinaus in das öffentliche Netz eingespeist. Außerdem profitierten künftig die Mitarbeitenden am Standort Halle von 12 ebenfalls neu errichteten Elektro-Ladesäulen, die durch die Photovoltaikanlage mit eigenerzeugtem Strom versorgt werden.