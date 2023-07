Ralf Gutena wechselt von Kumho zu Toyo

Die Toyo Tire Holdings of Europe GmbH, (Präsident Kenta Kuribayashi), gibt bekannt, dass ab dem 1. Juli 2023 Ralf Gutena die Position des Direktors für Sales und Marketing übernommen hat. Mit über 23 Jahren Erfahrung in der Reifenbranche und einem breiten Spektrum an Erfahrung in Industrie und Handel, ist Ralf Gutena eine hervorragende Ergänzung für das Führungsteam des Unternehmens.

