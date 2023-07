Lkw-Fahrleistungen weiterhin rückläufig

Wie schon im Mai und im gesamten bisherigen Jahresverlauf zuvor sind auch im Juni die Fahrleistungen mautpflichtiger Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen wieder hinter denen des entsprechenden Vorjahresmonats zurückgeblieben. Laut den dazu vom Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) und dem Statistischen Bundesamt (Destatis) veröffentlichten Daten lag der kalenderbereinigte Lkw-Mautfahrleistungsindex im vergangenen Monat 3,3 Prozent niedriger als im Juni 2022. Bezogen auf den Mai dieses Jahres ist der Rückgang zwar nur etwa halb so groß, aber nichtsdestoweniger wird kalender- und saisonbereinigt ein Minus von 1,4 Prozent ausgewiesen. Da der Lkw-Verkehr auf Autobahnen als Frühindikator für die Konjunkturentwicklung in der Industrie gilt, lässt dies also auf eine eher gebremste wirtschaftliche Aktivität bzw. Produktion im verarbeitenden Gewerbe bzw. in der Industrie schließen.