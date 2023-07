Nun auch Sportster-S-Dimensionen des Metzeler „Cruisetec“ erhältlich

Alle Fahrer einer Harley-Davidson Sportster S können jetzt auch Metzelers „Cruisetec“ an ihrer Maschine fahren. Denn die zu Pirelli gehörende Motorradreifenmarken hat das Lieferprogramm dieses Profils nun um spezielle Dimensionen für das als sportlichstes Modell geltende Bike in der Angebotspalette des US-Motorradherstellers erweitert: 160/70 R17 M/C 73V TL fürs Vorder- und 180/70 R16 M/C 77V TL fürs Hinterrad. „Damit kann der langersehnte Nachfolger der Sportster Forty-Eight jetzt leistungsgerecht bereift werden, denn der ‚Cruisetec‘ wurde genau für die Anforderungen von Performance-Cruisern entwickelt“, sagt Metzeler. In diesem Zusammenhang wird auf eine vergleichsweise stärkere Krümmung der Kontur des Reifens verwiesen, was ihn agiler und handlicher in Kurven mache. „Er bietet ein sehr gutes Feedback, und durch sein modernes Profildesign und die Mischung mit hohem Silica-Anteil gewährleistet er auch bei Nässe jederzeit hervorragenden Grip“, verspricht der Anbieter darüber hinaus nicht zuletzt eine „konstante Performance über die gesamte Lebensdauer“ des Reifens, der natürlich genauso noch für andere „Big Twins“, Chopper und Cruiser-Bikes sowie schwere Tourenmotorrädern verfügbar ist. Insgesamt soll der „Cruisetec“ in 16 Vorder- und 18 Hinterradgrößen verfügbar sein. Laut Metzeler liegen fast 400 Freigaben für den Reifen vor.