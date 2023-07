Bodart neuer Präsident bei Mickey Thompson Tires & Wheels

Sollte sich John Bodart zuletzt noch um die Cooper-Integration unter dem Goodyear-Dach kümmern, so ist ihm zwischenzeitlich ganz augenscheinlich eine neue Aufgabe übertragen worden. Denn im Range eines Präsidenten leitet er nun die Geschicke von Mickey Thompson Tires & Wheels. Die Marke gehört nach der Übernahme Coopers nun bekanntlich zum Goodyear-Portfolio. „Mickey Thompsons Hingabe, innovative Hochleistungsprodukte zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, hat das Unternehmen zu einem der führenden Anbieter im Topsegment des Aftermarktes gemacht. Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten und aufbauend auf den Erfolgen der letzten Jahre Mickey Thompsons Stärke und Leistung weiter zu steigern“, sagt Bodart. Für seine neue Aufgabe bringt er mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Reifenbranche mit, hatte er während seiner bisherigen Karriere doch bereits diverse Führungspositionen in den Bereichen Technik, Produktion, Qualität und Vertrieb inne.