Der Markenname Sentury-Landsail wird in Europa zu Sentury

Wie Sentury Tire mitteilt, gibt es „fortgeschrittene“ Pläne zum Bau der ersten Fabrik in Europa. Die hochmoderne Anlage soll in Galicien (Spanien) entstehen. Auch sei ein Werk in Marokko geplant. Genauere Angaben werden vom Unternehmen aber nicht gemacht. Beide Werke sollen auch den europäischen OE-Markt bedienen. Momentan verlege das Unternehmen einen Teil der Produktion von den in Europa vertriebenen Sentury-Landsail-Reifen von China in eine hochmoderne 4.0-Fabrik in Thailand, „um die Qualität der Produkte in allen Bereichen zu verbessern“. Der Markenname Sentury-Landsail soll dabei im Laufe des Jahres zu Sentury wechseln.

