Nach Hackerattacke auf ATU läuft es dort noch nicht wieder rund

Alle Filialen in Deutschland seien „weiterhin geöffnet, der Betrieb ist gesichert“, informiert die Werkstattkette ATU auf ihren Webseiten. Das wird daher so betont, weil die IT-Infrastruktur des Unternehmens vergangene Woche bekanntlich Opfer einer Hackerattacke geworden ist. Daher ist beispielsweise der ATU-Onlineshop nach wie vor nicht erreichbar. Er soll aber schrittweise wieder hochgefahren werden. Auch sonst gibt es noch Beeinträchtigungen als Folge der Cyberattacke, wobei in diesem Zusammenhang beispielsweise von vereinzelten Wartezeiten in den Betrieben vor Ort die Rede ist oder davon, dass zum jetzigen Zeitpunkt eingelagerte Reifen nur mit einer Vorlaufzeit und nach Absprache mit den lokalen Filialen abgeholt werden können. Online lässt sich aber zumindest schon wieder eine Filialsuche oder Terminanfrage starten sowie der aktuelle Angebotsprospekt der Werkstattkette herunterladen.