Goodyear ist bereit für das Truckrennen auf dem Nürburgring

Am 15. und 16. Juli 2023 schlagen die Herzen von Truck Race Fans wieder einen Takt schneller, wenn die legendäre Europameisterschaft im Truck Racing am Nürburgring Halt macht. Nach Stationen in Italien (Misano), Slowakei (Slovakia Ring) und Polen (Posen) findet das vierte offizielle Rennen der Goodyear FIA European Truck Racing Championship (ETRC) in der Eifel statt. Goodyear ist seit 2004 exklusiver Reifenlieferant und wurde 2016 zum offiziellen Partner ernannt. Seit 2022 ist der Reifenhersteller auch als Titelsponsor engagiert. Am Nürburgring kommen Truck-Racing-Reifen von Goodyear mit ähnlichen Eigenschaften wie bei Serien-Pneus des Herstellers zum Einsatz. Am Nürburgring ist Goodyear auch im Rahmen seiner Drive Results Tour 2023 präsent. Wir freuen uns sehr auf das Truck Race am Nürburgring und darauf, dass die Fahrer auch in diesem Jahr auf unsere leistungsstarken Reifen vertrauen werden. Gleichzeitig ist das Event eine wertvolle Gelegenheit, mit unseren Kunden und Transportunternehmern im Drive Results Showtruck in den persönlichen Austausch zu gehen. So können wir die Vorteile des Goodyear-Total-Mobility-Angebots in einem besonderen Umfeld präsentieren.“, so Oliver Sindermann, Sales General Manager Commercial DACH.