Auto Express kürt beste Reifen 2023

Die britische Zeitschrift Auto Express hat gerade die „Product of the Year Awards“ vergeben. 500 Produkte wurden in verschiedenen Kategorien getestet und einige davon ausgezeichnet. Auch Reifenhersteller wurden 2023 wieder empfohlen. Die Kategorie Ganzjahresreifen hat Hankook mit seinem Ganzjahresreifen Kinergy 4S² gewonnen. Als bester Sommerreifen wurde der Potenza Sport von Bridgestone ausgezeichnet. Der japanische Reifenhersteller lieferte auch mit dem Bridgestone Turanza T005 den besten SUV-Reifen. Auf dem obersten Treppchen der Winterpneus kam der Continental WinterContact TS 870.