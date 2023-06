EU-Automobilmarkt wächst deutlich, bleibt aber 23 Prozent hinter 2019 zurück

Im Mai stiegen die Pkw-Neuzulassungen EU-weit um 18,5 Prozent und damit bereits den zehnten Monat in Folge. Demgegenüber stiegen sie in Deutschland sogar noch stärker an, und zwar um 19,2 Prozent auf jetzt 246.966 Neuzulassungen. Auch fürs bisherige Gesamtjahr kann der Herstellerverband ACEA beinahe ausnahmslos positive Zahlen melden. So stiegen die Neuzulassungen von Januar bis einschließlich Mai in der EU um 18,0 Prozent auf in Summe jetzt 4,39 Millionen (Deutschland: plus 10,2 Prozent). Trotz dieses deutliche Wachstum liegt der EU-Automarkt damit immer noch rund 23 Prozent hinter dem des Jahres 2019, also dem letzten Jahr vor Corona.