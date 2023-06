Hankook ist beim ADAC Truck Grand Prix prÃ¤sent

Das Saisonhighlight der FIA European Truck Racing Championship mit Festival und Messe lockt vom 13. bis 16. Juli weit über 100.000 Motorsportfans in die Eifel. Auf dem Event dabei ist auch Reifenhersteller Hankook. Und zwar zum achten Mal. In einem Zelt stellte der Reifenhersteller ausgewählte Produkte aus seinem Lkw- und Busreifenportfolio vor. „Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr wieder an diesem großartigen Event teilnehmen, um zusammen mit unserem Team, unseren Kunden und den Besuchern vor Ort die neuesten Highlights aus dem Hankook Lkw- und Busreifenbereich zu präsentieren“, so Manfred Zoni, Lkw-Vertriebsdirektor bei Hankook Reifen Deutschland. „Der Truck-Grand-Prix ist nicht nur das wichtigste Truck-Motorsportevent des Jahres, sondern auch eine der wichtigsten Truck- und Nutzfahrzeug-Messen in Europa.“

Als Ausstellungshighlights zeigt Hankook am Nürburgring seine neuesten Profile aus der SmartFlex– und SmartLine-Reihe. Der neue SmartLine AL50 für die Lenkachse und die Rundumbereifung sowie der neue SmartLine DL50 für die Antriebsachse seien gezielt auf Bedürfnisse auf der Langstrecke angepasst. Dank eines umfassenden Technologiepakets zeichneten sich die SmartLine-Reifen durch einen besonders geringen Rollwiderstand aus, was zu weniger Kraftstoffverbrauch führe. Mit den neuen Reifenprofilen SmartFlex AL51 und DL51 präsentiert Hankook Alleskönner für den Regional- und Fernverkehr, die sich durch ein breites Anwendungsspektrum, lange Lebensdauer und geringen Rollwiderstand auszeichneten, heißt es aus dem Unternehmen.