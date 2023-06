Großhändler DBV Würzburg bietet ab sofort Direktzustellung an

Ab sofort haben Kunden der zur Alcar-Gruppe gehörenden DBV Würzburg GmbH die Möglichkeit, im Bestellprozess die Art der Lieferung bei einer großen Auswahl an Reifen selbst zu bestimmen. Denn der Großhändler bietet neuerdings nunmehr eine Wahlmöglichkeit zwischen einer Direktlieferung via Fuhrpark, der gewohnten Zustellung der Reifen per Paketdienst oder einer Expressbestellung bis zu einer bestimmten Uhrzeit. „Wir wissen, wie wichtig es ist, dass die bestellten Reifen mit absoluter Sicherheit am nächsten Tag ankommen und das Fahrzeug sich wieder sicher auf der Straße bewegen kann. Deshalb haben wir unseren Lieferprozess und die Lagerhaltung der Reifen optimiert“, sagt DBVs Sales Manager Thomas Buchert.