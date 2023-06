Equip Auto Lyon 2023 gewinnt neue Aussteller

Die Equip Auto 2023 startet in diesem Jahr vom 28. bis 30. September in Lyon. Hier sollen auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern nicht weniger als 400 Aussteller und Marken sowie 30.000 Fachleute zusammengebracht werden. Wie die Veranstalter mitteilen sollen hier führende Unternehmen, alteingesessene Austeller und 20 Prozent neue Aussteller vereint werden. Die Messe wird zusammen mit dem Salon Automobile de Lyon veranstaltet, mit dem gemeinsamen Ziel, einen jährlichen Treffpunkt für die gesamte Wertschöpfungskette des Automobils und der Mobilität zu schaffen, heißt es von den Veranstaltern. Auf der Messe rund um den Kfz-Aftersales-Mart und den Dienstleistungen rund um das Thema E-Mobilität gibt es auch drei Foren und zwölf Konferenzen. Zu den Themenbereichen Wiederverwertung, Karosserie und Lackierung, Start-ups gesellt sich in diesem Jahr der Bereich Reifen & Innovationen. Letzterer wird in Partnerschaft mit Syndicat du Pneu organisiert.