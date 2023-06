Reifenbranche trifft sich auf der Equip Auto 2023 in Lyon

Vom 28. bis 30. September 2023 findet die Equip Auto in Lyon statt. Hier werden auch viele Akteure der Reifenbranche vertreten sein. Und zwar in dem Bereich „Tire and Innovation Village“. Dieser wurde in Zusammenarbeit mit dem französischen Reifenverband (Syndicat du Pneu) organisiert. Reifenhersteller, Händler, Erstausrüster und Hersteller von Ausrüstungen, Geräten und Zubehör werden hier rund um eine exklusive Ausstellung mit dem Titel „Der Reifen hat eine Geschichte, der Reifen hat eine Zukunft“ zusammenkommen. Mit dabei sind etwa die Alcar France, Euromaster, European Tyre Distributors, Eurotyre, Falken, Goodyear, Michelin, Pirelli, Point S, Tyres in Stock.