Auch Autec präsentiert sich auf den PS Days

Autec ist vom 7. bis 9. Juli 2023 auf den Performance and Style Days in Hannover vertreten. Die Messeteilnahme ist für den Räderspezialisten eine Premiere. Bereits seit einigen Jahren bietet Autec Aluminiumräder an, die speziell für die Anforderungen der Tuningszene entwickelt wurden. Die Modelle ClubRacing und Wizard hätten sich dabei als echte Favoriten etabliert, heißt es aus dem Unternehmen. Sie werden natürlich auch auf den PS Days präsentiert. Das Autec-Team ist in Halle 027 am Stand C74 zu finden.