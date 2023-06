Umfrage: So informieren sich Freie Werkstätten

Auf welchem Wege informieren sich Fachbetriebe in der Kfz-Branche? Das möchte die Initiative Qualität ist Mehrwert mit der neuen Werkstatt-Umfrage herausfinden. Freie Werkstätten können jetzt an der Onlinebefragung teilnehmen und ihre Meinung einbringen. Die Initiative möchte etwas wissen, wie sich Freie Werkstätten informieren und Welche Informationskanäle am beliebtesten sind. Auch möchte sie wissen, wie relevant die bekannten Fachmedien für den Werkstattalltag sind. Wo informieren sich Kfz-Profis über Neuerungen in der Werkstatt, neue rechtliche Vorschriften und Optimierungsmöglichkeiten? Sind Werkstattmessen Pflichttermine? Diese und viele weitere Fragen erwarten Werkstätten bei der neuen Umfrage. Die Onlinebefragung ist anonym und dauert nur wenige Minuten. Unter allen Teilnehmern verlost Qualität ist Mehrwert acht scharfe Saucensets für den nächsten Grillabend. Nach Beendigung der Umfrage und genauer Auswertung werden die Ergebnisse auf der Website von Qualität ist Mehrwert zur Verfügung gestellt. Jetzt mitmachen unter https://qualitaet-ist-mehrwert.de/werkstatt-news/kfz-werkstatt-news/umfrage-informationsverhalten-von-freien-werkstaetten/.