Kumho Tire lädt Händler nach Italien ein – „Turnaround geschafft“

Kumho Tire lud am vergangenen Wochenende 50 europäische Kunden nach Italien zur Kumho TCR World Tour in Vallelunga ein. Mit dabei waren auch Vertreter des Reifenherstellers aus Korea. Neben der Besichtigung von Rom standen natürlich die beiden Rennen der Kumho TCR World Tour im Mittelpunkt der Veranstaltung. „Ich bin stolz, dass wir in den letzten Jahren den Turnaround geschafft haben und unsere Verkäufe trotz der Pandemie sowie der bekannten Logistikprobleme steigern konnten. In diesem Jahr liegt unser Fokus auf der Optimierung unserer Produktpalette sowie der Verfügbarkeit unserer Produkte, der Verbesserung unserer Vertriebs- und Logistikaktivitäten sowie der Stärkung der Marke Kumho. Unser Ziel ist es, in diesem Jahr mehr Reifen zu verkaufen als jemals zuvor und uns als leistungsfähiges Unternehmen mit einem nachhaltigen Wachstum zu positionieren“, so Il-Taik Jung, CEO von Kumho Tire.

