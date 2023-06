BRV-Mitglieder tagen ab heute in Dresden

Heute um 19 Uhr startet die BRV-Mitgliederversammlung mit einem gemütlichen Branchen-Get-Together im Weinkeller von Schloss Wackerbarth in Dresden. Am morgigen Freitag wird dann unter dem Motto „Markt im Wandel – Herausforderungen annehmen“ getagt. Auch wird der Neurowissenschaftler Dr. Henning Beck etwas zum Thema „Gehirn vs. Künstliche Intelligenz“ vortragen. Auf dem Programm stehen zudem die Neuwahl des Verbandsvorstandes und die diesjährigen Gewinner des BRV-Ausbildungs-Awards 2023.