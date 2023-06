Essen Motor Show gewinnt erneut den Theo-Award als bestes Tuningevent

Die Essen Motor Show ist das beste Event der Tuning- und Zubehörbranche. Das ist das Ergebnis der Abstimmung zum diesjährigen Theo-Award der Zeitschriften Tuning und VW Speed, deren Leser die besten Marken in zehn Kategorien wählten. Für das PS-Festival ist es die bereits elfte Auszeichnung mit dem begehrten Branchenpreis, der nach dem deutschen Tuningpionier Theo Decker benannt ist und seit 2010 vergeben wird. Unter den Gewinnern in den übrigen Kategorien befinden sich mit BBS (Felgen), Brabus (Tuner), Continental (Reifen), KW Automotive (Fahrwerke) und Sonax (Pflegemittel) auch mehrere Aussteller der Essen Motor Show. Projektleiter Ralf Sawatzki freut sich über die Auszeichnung: „Danke an alle, die abgestimmt und die Essen Motor Show auf Platz eins in der Kategorie Events gewählt haben. Wir sind super glücklich über die Wertschätzung, die mit dem Theo-Award verbunden ist und geben weiter Gas für eine tolle Veranstaltung im Dezember.“ Die Essen Motor Show findet vom 2. bis 10. Dezember (Preview Day: 1. Dezember) in der Messe Essen statt.