Alzura Tyre24 will auf AutoZum „netzwerken und für den Onlinehandel begeistern“

Vom 20. bis 23. Juni ist die AutoZum im Messezentrum Salzburg der Treffpunkt des automobilen Aftersalesmarktes. Die wichtigsten Player sind dabei vor Ort, sei es als Aussteller oder als Experten auf der Bühne. Auch die B2B-Plattform Alzura Tyre24 ist als Aussteller dabei. In Halle 1, Stand 01-0302 will die Plattform in Salzburg „netzwerken und für den Onlinehandel begeistern, Vorteile des Onlinehandels und der Digitalisierung aufzeigen sowie Bedenken und Hemmschwellen abbauen“, heißt es dazu aus Kaiserslautern vom Sitz des Unternehmens. Nach dem großen Relaunch im Vorjahr ist dies der erste Messeauftritt der Plattform in Österreich. „Mit dem neuen einfachen, fairen und transparenten Preismodell und zahlreichen Verkaufstools ermöglicht Alzura Tyre24 auch den gewerblichen Kunden in Österreich, noch individueller und bedarfsgerechter das für sie optimale Account-Modell zu wählen.“ Ihre AutoZum-Präsenz will die B2B-Plattform auch dazu nutzen, neue Lieferanten zu gewinnen. „Wir bieten Lieferanten eine einzigartige Möglichkeit, europaweit neue Kunden zu gewinnen, ohne auf eigene Akquise oder große Marketingbudgets angewiesen zu sein“, sagt Michael Saitow, CEO der Alzura AG. Mit Alzura Tyre24 haben Lieferanten Zugang zu einem breiten Netzwerk von mehr als 40.000 Händlern und Werkstätten in neun europäischen Ländern, die regelmäßig über die Plattform einkaufen.