Ralf Lütkemeier wechselt von Hämmerling zu Delticom

Ralf Lütkemeier hat Hämmerling – The Tyre Company nach nur einem Jahr wieder verlassen. Wie der Branchenkenner mit über 20 Jahren Erfahrung als Einkaufsmanager im Reifengroßhandel auf Karriereplattformen berichtet, ist er seit Anfang dieses Monats als Head of Business Unit Moto bei Delticom tätig. Zuvor war Lütkemeier für die Einkaufsleitung bei Hämmerling zuständig und damit auch für den Einkauf weiterer Produkte jenseits von Motorradreifen. Der Onlinereifenhändler aus Hannover gehört zu den drei großen Motorradreifenvermarktern im Land neben Zweiradbereifung Hohl und Reifen Göggel. Von Hämmerling aus Paderborn heißt es, man wolle die Vakanz, gerade in der Produktkategorie Motorrad, möglichst bald schließen. Der Großhändler hatte erst im vergangenen Jahr seine Diversifizierung hin zu Landwirtschafts- und auch Motorradreifen forciert und mit Ralf Lütkemeier einen echten Branchenkenner in Zweiradfragen verpflichtet. Bei Delticom war die Besetzung des Head of Business Unit Moto nötig geworden, nachdem Andreas Faulstich im vergangenen Sommer vom Onlinereifenhändler zu Reifen.com als Verantwortlicher für das Zweiradgeschäft gewechselt hatte.