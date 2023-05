Brembo will Kunden seine KI-Kompetenz zur Verfügung stellen

Brembo hat mit Brembo Solutions einen neuen Unternehmensbereich geschaffen. Dieser will Kunden digitale Lösungen anbieten, „die sich aus der Expertise von Brembo in der industriellen Anwendung von künstlicher Intelligenz ableiten“, heißt es dazu in einer Mitteilung des italienischen Bremsenspezialisten, der ergänzt: „Brembo Solutions weitet das Angebot über sein digitales Fachwissen in der Automobilindustrie aus, und verhilft damit dem Einsatz agiler und innovativer Prozesse, auch in anderen Fertigungs- und Industriezweigen, zum Durchbruch.“ Die Lösungen der neuen Unit basieren auf den als „erfolgreichen Verbesserungen“ der eigenen Produktionsprozesse von Brembo – ein Ansatz, den das Unternehmen AI Doing nennt.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN